نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع منتخب مصر لكرة السلة في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية لكرة السلة 2025، والتي تحتضنها أنجولا خلال الفترة من 12 وحتى 24 أغسطس 2025.

مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025

مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025

وجاء منتخب مصر لكرة السلة برفقة منتخبات السنغال ومالي والمنتخب الأوغندي، في القرعة التي أقيمت منذ قليل في العاصمة الأنجولية لواندا.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني - محمد سليم مدرب - رامي جنيدي مدرب- أحمد الجارحي مدرب- ميدو ربيع - مدير الفريق- محمد جمال مخطط أحمال - إسلام جمعة علاج طبيعي - عبدالرحمن الجلاد إحصائي - علي موسى استشفاء.

ويسعى المنتخب الوطني المصري لتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، والتي سيبدأ جهاز المنتخب الوطني في الإعداد لها عقب نهاية المنافسات المحلية.