الرياضة

إبراهيم فايق: جوميز "على الشاحن" للأهلي بنسبة 90%.. الإعلان الرسمي بعد مباراة الفتح المقبلة

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إبراهيم فايق: جوميز "على الشاحن" للأهلي بنسبة 90%.. الإعلان الرسمي بعد مباراة الفتح المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة بشأن تعاقد مع جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي، ليخوض معه منافسات كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

إبراهيم فايق: جوميز على الشاحن لصالح الأهلي بنسبة 90%

 

وقال إبراهيم فايق: حط جوميز على الشاحن لصالح الأهلي بنسبة 90%، تم الاتفاق مع المدرب وخلصوا معظم الأمور المادية، والأمر الآن يتوقف على مباراة الغد في الدوري السعودي!.

وأوضح فايق خلال تصريحاته، أنه تم الاتفاق مع المدرب على معظم التفاصيل المتعلقة بالعقد، بما في ذلك الأمور المادية، حيث باتت الخطوات الأخيرة مرتبطة بـ مباراة الغد في الدوري السعودي، والتي قد تكون العامل الحاسم في إعلان الصفقة رسميًا.

وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية سعودية، أن النادي الأهلي اتفق مع جوزيه جوميز المدير الفني الحالي لفريق الفتح السعودي على تولي تدريب الفريق، بدايةً من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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