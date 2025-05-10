أرتيتا: آرسنال هو الأفضل في دوري الأبطال رغم الإقصاء

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ميكل أرتيتا مدرب آرسنال زعمه أن فريقه كان الأفضل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم خسارته في قبل النهائي أمام باريس سان جيرمان، لكنه اعترف الجمعة بأنه تراجع محليًا.

وتمسك المدرب الإسباني، قبل زيارة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد، بتصريحاته الأربعاء الماضي بأنه لم ير فريقًا أفضل من آرسنال في البطولة القارية الأبرز للأندية.

وقال أرتيتا للصحافيين الجمعة: «مائة بالمائة. شاهدت المباراة مرة أخرى، ورأيت الإحصاءات كافة. لدينا أفضل إحصاءات وفارق أهداف في قبل النهائي، لذلك فهذا أمر واضح للغاية. لكن الأمر لا يتعلق باحتمالية الفوز أو ما تستحقه، بل يتعلق بتحقيق ذلك وجعله واقعًا».

وأضاف: «عندما تنظر إلى الإحصاءات المهمة التي بطبيعة الحال تضعك في أفضل موقف للفوز بمباريات كرة القدم، فمن الواضح تمامًا من كان الأفضل».

وقال أرتيتا إن آرسنال تفوق في دوري الأبطال وإن الهزيمة في إياب قبل النهائي الأربعاء الماضي كانت «واحدة من أكثر اللحظات حزنًا لكنها واحدة بين الأكثر فخرًا التي عشتها مدربًا لآرسنال لعدة أسباب».

ويتأخر آرسنال بفارق 15 نقطة عن ليفربول ويتقدم بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وأربع عن نيوكاسل وتشيلسي في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولا يزال نوتنغهام فورست وأستون فيلا يقاتلان على احتلال أحد أول خمسة مراكز من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال أرتيتا، الذي شعر أن آرسنال كان بإمكانه الفوز بلقبين في ظروف مختلفة: «تراجعنا خطوات للخلف في الدوري الإنجليزي. بالنظر إلى النقاط التي حصلنا عليها، فمن الواضح أننا لم نصل إلى مستوى الموسم الماضي نفسه، وهذا أمر واضح».

وحصد آرسنال أكثر من 80 نقطة في آخر موسمين قبل الموسم الحالي، وهو رقم يفوق ما حققته بعض الفرق المتوجة باللقب في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويملك آرسنال حاليًا 67 نقطة مقابل 82 لليفربول.