ألكاراز يتأهل للدور الثالث في روما
استهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثا عالميا، اليوم، مشواره في دورة روما لماسترز الألف نقطة للتنس بفوزه على الصربي دوشان لايوفيتش الصاعد من التصفيات بمجموعتين دون رد وبواقع 6 – 3 و 6 – 3 في الدور الثاني.
ويلتقي ألكاراز في الدور الثالث مع الصربي لاسلو دجيريه الفائز على الأمريكي أليكس ميكيلسن بمجموعتين دون رد وبواقع 6 - 0 و6 - 3، حيث يتطلع إلى نهائي محتمل مع المصنف الأول عالميا يانيك سينر في العاصمة الإيطالية.
وخسر البلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر عالميا أمام الإيطالي فرانشيسكو بافارو المشارك ببطاقة دعوة بمجموعتين دون رد 5 – 7 و 3 – 6.
ويلتقي بافارو في الدور المقبل مع الروسي كارن خاتشانوف الثالث والعشرين والفائز على الأرجنتيني رومان بوروتشاغا بمجموعتين لواحدة وبواقع 4 – 6 و 7 – 5 و 6 – 1.
وتغلب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ نهائي هذه الدورة عام 2022 على الفرنسي ألكسندر مولر بمجموعتين دون رد 6 – 2 و 7 – 6.
ولدى السيدات، ضربت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا بقوة بفوزها على الروسية أناستاسيا بوتابوفا بمجموعتين 6 - 2 و6 - 2 في الدور الثاني.
وتلتقي سابالينكا في الدور الثالث مع الأمريكية صوفيا كينن الحادية والأربعين والفائزة على الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا 6 - 3 و6 - 0.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألكاراز يتأهل للدور الثالث في روما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.