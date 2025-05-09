ألكاراز يتأهل للدور الثالث في روما

ألكاراز يتأهل للدور الثالث في رومااستهل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثا عالميا، اليوم، مشواره في دورة روما لماسترز الألف نقطة للتنس بفوزه على الصربي دوشان لايوفيتش الصاعد من التصفيات بمجموعتين دون رد وبواقع 6 – 3 و 6 – 3 في الدور الثاني.

ويلتقي ألكاراز في الدور الثالث مع الصربي لاسلو دجيريه الفائز على الأمريكي أليكس ميكيلسن بمجموعتين دون رد وبواقع 6 - 0 و6 - 3، حيث يتطلع إلى نهائي محتمل مع المصنف الأول عالميا يانيك سينر في العاصمة الإيطالية.

وخسر البلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر عالميا أمام الإيطالي فرانشيسكو بافارو المشارك ببطاقة دعوة بمجموعتين دون رد 5 – 7 و 3 – 6.

ويلتقي بافارو في الدور المقبل مع الروسي كارن خاتشانوف الثالث والعشرين والفائز على الأرجنتيني رومان بوروتشاغا بمجموعتين لواحدة وبواقع 4 – 6 و 7 – 5 و 6 – 1.

وتغلب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ نهائي هذه الدورة عام 2022 على الفرنسي ألكسندر مولر بمجموعتين دون رد 6 – 2 و 7 – 6.

ولدى السيدات، ضربت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا بقوة بفوزها على الروسية أناستاسيا بوتابوفا بمجموعتين 6 - 2 و6 - 2 في الدور الثاني.

وتلتقي سابالينكا في الدور الثالث مع الأمريكية صوفيا كينن الحادية والأربعين والفائزة على الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا 6 - 3 و6 - 0.