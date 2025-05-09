نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا تحت 20 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة منتخب مصر تحت 20 عاما لمواجهة نظيره تنزانيا وذلك ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية. وضمن المنتخب المصري الصعود لدور ربع نهائي البطولة المقامة في مصر بعد الفوز بهدف دون رد. الهدف الوحيد سجله اللاعب أحمد شرف ليقود منتخب بلاده للصعود واستكمال مشوار البطولة. وضمن المنتخب المصري الصعود كأفضل ثالث برصيد 7 انتصارات من فوزين وتعادل وهزيمة وحيدة ليكون خلف منتخب سيراليون صاحب الصدراة وجنوب افريقيا صاحبة الصدراة.