نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب فاركو يشارك البنك الأهلي الاحتفال بعد الفوز على بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي البنك الأهلي فوزا غاليا على حساب بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل ".



واستطاع البنك الأهلي الفوز برباعية مقابل هدفين في مباراة مقصرة ليقترب من المشاركة الافريقية ويفقد بيراميدز صدارة الدوري لصالح الأهلي.

وشارك الحساب الرسمي لنادي فاركو الاحتفالات مع البنك الأهلي بعد بمنشور قديم كتب عليه "يبدو أن الجرعة غير كافية تعديل 4 مرات يوميا"، إشارة لنتيجة المباراة.

وكان بيراميدز قد سقط الجولة الماضية أمام فاركو ليواصل السقوط مجددا في مباراة مثيرة.