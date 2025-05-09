نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يُحمل اللاعبين مسؤولية التعثر أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك السابق عن شعوره بالاحباط من تعادل الزمالك أمام سيراميكا في الدوري المصري.

وقال الدوماني ان التعادل مخيب للأمال لكنه لا يستطيع تحميل أيمن الرمادي المسئولية وكان يتمنى ان يكون اللاعبون على قدر المسئولية.

وشدد الدوماني في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الاعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك أن شخصية لاعبي الزمالك يجب ان تكون افضل من ذلك ولا يتلقى الفريق اهداف في نهاية المباريات