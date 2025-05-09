نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر سيتي يسأل هالاند عن فقدان الشغف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا لاعبيه بمساءلة أنفسهم عما إذا كانوا قد لعبوا بشغف كاف خلال موسمهم المضطرب الذي تنازلوا فيه عن لقب الدوري الممتاز بعدما احتكروه طيلة أربعة مواسم متتالية.

وكان هداف سيتي النرويجي إرلينغ هالاند صرح مؤخرا أن لاعبي الفريق "لم يشعروا بالشغف الكافي" طوال موسم يُعدّ من الأسوأ في عهد غوارديولا.

فبعد فوز فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز ست مرات في المواسم السبعة الماضية وتحقيقه ثلاثية تاريخية عام 2023، لا يزال سيتي غير ضامن حتى الآن التأهل لدوري أبطال أوروبا، المسابقة التي ودعها مبكرا هذا الموسم.

ووسط احتمال إنهاء الموسم من دون لقب لأول مرة منذ 2017 إلا في حال الفوز بالكأس على حساب كريستال بالاس في 17 الشهر الحالي، يعجز غوارديولا عن تفسير شعور تراجع مستوى فريقه هذا الموسم، لكنه أقرّ بأنه يتعين على لاعبيه مناقشة ما إذا كانت رغبتهم في النجاح قد تلاشت.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي يوم الجمعة ردا على تصريحات هالاند "إذا كان هذا هو شعور إرلينغ، فعلى اللاعبين التحدث مع بعضهم البعض وسؤال أنفسهم عن السبب".

تحسن أداء سيتي في الأسابيع الأخيرة، وهو الآن في المركز الثالث بعد سلسلة من سبع مباريات من دون هزيمة في الدوري.

بيد أن غوارديولا يعتقد أنه من السابق لأوانه القول إن رغبة لاعبيه قد عادت بالكامل، وهو قال في هذا الصدد "يمكننا تقديم أداء أفضل، نحن سعداء بالنتائج التي حققناها، لكن الوضع يعود إلى طبيعته عندما نحافظ على هذا الأداء لأشهر طويلة. لقد كانت مجرد ثلاثة أو أربعة أسابيع".

ومن المتوقع مشاركة هالاند، هداف سيتي هذا الموسم برصيد 30 هدفا، في المباراة التي يحل فيها فريقه ضيفا على ساوثهامبتون يوم السبت.

وجلس المهاجم النرويجي الذي لم يلعب منذ تعرضه لإصابة في الكاحل أمام بورنموث في مارس، على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في المباراة الاخيرة ضد وولفرهامبتون من دون ان يشارك.

وقال غوارديولا "إنه جاهز ولائق وسنقرر غدا ما إذا كان سيبدأ أساسيا".

من المقرر أن يستمر الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، حتى اللحظات الأخيرة مع تبقي ثلاث مباريات.

ويتقدم سيتي بثلاث نقاط على نوتنغهام فوريست صاحب المركز السادس.

ويلعب نيوكاسل، صاحب المركز الرابع، ضد تشلسي الخامس يوم الأحد، مما يمنح سيتي فرصة للابتعاد عن أحد منافسيه الخمسة الأوائل.

ومع ذلك، لا يستهين غوارديولا بساوثهامبتون، متذيل الترتيب الذي جمع 11 نقطة فقط وحُسِمَ هبوطه إلى المستوى الثاني بصحبة إيبسويتش تاون وليستر سيتي، وقال "نبدأ المباراة بالتعادل السلبي، وهي مباراة بالغة الأهمية لنا. لم يتبق سوى ثلاث مباريات، وبعدها مباراتان. نكنُّ لهم احتراما كبيرا".

وتابع "هناك ستة أو سبعة فرق قادرة على التأهل، لذا علينا أن نحصد نقاطنا، وإذا حققنا ثلاثة انتصارات، سنكون هناك".

وختم "الأمر بين أيدينا. لسنا بحاجة لانتظار أي شيء آخر. الفوز بمباراة، ثم التالية، ثم التي تليها".