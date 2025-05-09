نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على نظيره بيراميدز، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الأدوار النهائية لبطولة الدوري المصري.

أهداف مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي

افتتح التسجيل لمصلحة البنك الأهلي اللاعب محمد إبراهيم في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، بعد تمريرة رائعة من إسحاق يعقوبو، ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 21 بعد تمريرة من ياو أنور.

وفي الدقيقة 48 من الشوط الثاني، تمكن إبراهيم عادل من تسجيل هدف بيراميدز الأول، قبل أن يسجل مروان حمدي هدف التعادل في الدقيقة 74 من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من محمد حمدي.

وفي الدقيقة 82، سجل أحمد مدبولي الهدف الثالث لمصلحة نادي البنك الأهلي، قبل أن يضيف ياو أنور الهدف الرابع في الدقيقة 86 بعد تمريرة رائعة من سيد عبدالله نيمار.