نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يفقد صدارة الدوري المصري لمصلحة الأهلي بخسارة مدوية أمام البنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، فوزًا مهمًا على نظيره بيراميدز، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الأدوار النهائية لبطولة الدوري المصري.

أحداث مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي

افتتح التسجيل لمصلحة البنك الأهلي اللاعب محمد إبراهيم في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء، بعد تمريرة رائعة من إسحاق يعقوبو، ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثاني في الدقيقة 21 بعد تمريرة من ياو أنور.

وفي الدقيقة 48 من الشوط الثاني، تمكن إبراهيم عادل من تسجيل هدف بيراميدز الأول، قبل أن يسجل مروان حمدي هدف التعادل في الدقيقة 74 من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من محمد حمدي.

وفي الدقيقة 82، سجل أحمد مدبولي الهدف الثالث لمصلحة نادي البنك الأهلي، قبل أن يضيف ياو أنور الهدف الرابع في الدقيقة 86 بعد تمريرة رائعة من سيد عبدالله نيمار.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد البنك الأهلي عند النقطة 36، يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، في حين يظل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة.