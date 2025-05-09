وزير الشباب والرياضة يشارك في النسخة الخامسة من نصف ماراثون مدينتي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم في فعاليات نصف ماراثون مدينتي بنسخته الخامسة، والذي أقيم بمشاركة نحو 2000 متسابق من مختلف الأعمار والجنسيات، يمثلون أكثر من 60 دولة حول العالم، في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تجمع بين الرياضة والترفيه والتوعية الصحية، والتي تنظمها الوزارة متمثلة في الادارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالتعاون مع فريق تراي فاكتوري.

بمشاركة نحو 2000 متسابق من مختلف الأعمار والجنسيات

وتضمّن الماراثون ثلاث فئات لمسافات مختلفة هي: 5 كيلومترات، 10 كيلومترات، و21 كيلومترًا (نصف ماراثون)، وسط أجواء من الحماس والمشاركة الفعالة من قبل العدائين المحترفين والهواة، في تنظيم احترافي نال إشادة واسعة من المشاركين.

وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز، مشيدًا بحجم الإقبال الكبير، والتنظيم الرائع الذي يعكس نجاح الدولة في دعم ونشر ثقافة الماراثونات والفعاليات الرياضية المجتمعية.

دعم الفعاليات الرياضية

وقال وزير الشباب والرياضة: "نصف ماراثون مدينتي أصبح من الفعاليات الرياضية السنوية البارزة على أجندة الرياضة المجتمعية في مصر، لما يمثله من نموذج ناجح في نشر الوعي بأهمية الرياضة كأسلوب حياة، وتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني في أجواء احترافية وآمنة.”

حضور كامل للشخصيات العامة والرياضيين

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تدعم بقوة مثل هذه الفعاليات، التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه أهمية الرياضة، معربًا عن تقديره للجهات المنظمة والشركاء والرعاة على جهودهم في إخراج الحدث بهذا المستوى المتميز.

وشهد الماراثون حضور عدد من الشخصيات العامة، والرياضيين، وممثلي الجهات الداعمة، إلى جانب تفاعل لافت من الجمهور الذي حرص على تشجيع المشاركين على طول مسار السباقات.