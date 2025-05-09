نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فولهام يرحب بقيادة الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض المدرب البرتغالي لفولهام الإنجليزي ماركو سيلفا، الجمعة، استبعاد إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعدما ارتبط اسمه بتدريب الهلال خلفًا لمواطنه خورخي خيسوس الذي أقيل من منصبه، نهاية الأسبوع الماضي.

ويبقى عام على عقد سيلفا بالفريق اللندني الذي تعاقد معه في يوليو (تموز) 2021، وأفادت تقارير بأن الهلال مهتم بخدماته كي يخلف خيسوس الذي أقيل بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الخصم المحلي الأهلي.

وقال سيلفا، الجمعة: «أن تكون مدربًا يعني أنه يجب الانفتاح على كل شيء، مع ما يمكن أن يقدمه لك السوق (عروض الانتقال). لكن طموحاتي كانت واضحة في الأعوام القليلة الماضية. أنا لا أغلق الأبواب أمام شيء مماثل، أنا لا أقول إنني لن أعمل خارج أوروبا، يمكن لهذا الأمر أن يحدث في المستقبل».

وتتحدث تقارير أيضًا عن سيلفا أنه من بين المرشحين لخلافة أنجي بوستيكوغلو في تدريب الجار اللندني توتنهام في حال إقالة المدرب الأسترالي من منصبه.

وإذا قرر المدرب البرتغالي البالغ 47 عامًا الانتقال إلى السعودية لتدريب الهلال، فسيجتمع مجددًا بالمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي أشرف عليه حين كان الأخير مع فولهام.

وما زال الرجلان على تواصل بعد رحيل ميتروفيتش إلى الهلال في صيف 2023.

وفي حديثه قبل مباراة السبت ضد إيفرتون في الدوري الممتاز، قال سيلفا: «من الواضح أن التركيز منصبّ على ما نستطيع التحكم به في النادي... لا أهدر الوقت في التفكير في هذا الأمر (الرحيل)، لكن الشيء الأكثر أهمية هو فولهام، ونريد القتال حتى نهاية الموسم، والتركيز على أهدافنا، والاستعداد لمستقبل النادي بالطريقة التي نفعلها».

وتابع: «لديَّ علاقة رائعة مع ميتروفيتش، ونحن نتحدث في غالب الوقت، ليس بشأن هذا الوضع (الانتقال إلى تدريب الهلال)، هناك تواصل لكن ليس بشأن ذلك».