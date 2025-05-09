نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة الحسم.. تشكيل منتخب مصر في مواجهة تنزانيا تحت 20 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر تحت 20 عاما لمواجهة نظيره تنزانيا وذلك ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

و أعلن أسامة نبيه المدير الفني للفراعنة الصغار تشكيل فريقه للمواجهة والذي تكون من:-

من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: أحمد عابدين، محمد سمير، عبد الله بوستنجي، مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد كباكا، محمد السيد، سيف سفاجا.

خط الهجوم: أحمد شرف، عمر خضر، محمد زعلوك.



بينما يجلس على دكة البدلاء: أحمد وهب، يوسف عبد الحفيظ، محمد جمال، محمود لبيب، مؤمن شريف، محمد عاطف، محمد رأفت، عمرو بيبو، عموري ومحمد هيثم.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد هيئة فناة السويس.