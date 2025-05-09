نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابات تحرم بيراميدز من خدمات رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين أمام البنك الأهلي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب خروج الثلاثي رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين من قائمة مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويجل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري.

أوضح المنيري أن رمضان صبحي يعاني من جزع في الأنكل تعرض له خلال التدريبات الأخيرة.

أضاف أن مصطفى فتحي يعاني من شد في العضلة الأمامية، ويؤدي برنامجا تأهيليا مع الجهاز الطبي.

ويعاني مهند لاشين من إصابة بشد في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى تعرض له في التدريبات الأخيرة، وخرج الثلاثي من القائمة من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة.