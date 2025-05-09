نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحصد دوري منطقة الجيزة بفوزه على سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2011 ببطولة دوري منطقة الجيزة، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير.

سجل ثنائية الزمالك كلًا من، أنس إسلام، ومالك علي.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، واستطاعوا تسجيل هدفين في الشوط الأول، بجانب إهدار أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كلًا من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، ومحمد مصطفى ممس مساعد المدير الفني لقطاع المدرسة الأساسية "البراعم"، ومحمد صبحي المدير الإداري للقطاع، وأسامة فهمي المشرف على حراس مرمى القطاع، وهشام إبراهيم عضو لجنة المتابعة الفنية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2011 من، أحمد زكريا مدربًا، وحسام جمال، ومحمد ياسر كمال مساعدين للمدرب، وإبراهيم محمد مدربًا لحراس المرمى، ومحمد صبحي أخصائيًا للتأهيل والإصابات، وأيمن طه إداريًا، وعبد الرحمن محمد مسؤولًا للمهمات.