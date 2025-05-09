نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدينا أسطول إصابات.. أولى تصريحات الرمادي بعد تعادل الزمالك مع سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه يحتاج لمزيد من العمل، موضحًا أن الأبيض يمر بظروف قاسية، والفريق عانى من غيابات عديدة في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي أُقيمت اليوم في مسابقة الدوري، ومقاعد البدلاء لم يتواجد بها عدد كافٍ من العناصر الهجومية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لدينا أسطول من الإصابات وأتمنى عودتهم سريعًا، وبدأنا مهمتنا منذ يومين فقط، وسعيد بالفريق وعطاء اللاعبين داخل الملعب، رغم أن التعادل كان مخيبًا للآمال، ولكي أنظر إلى العمل نملك آلية أداء".

وواصل الرمادي قائلًا: "الزمالك كان أفضل في التدرج بالكرة، واللاعبون أدوا الجانب الإيجابي، وبالنسبة للسلبيات فهي تخصني وحدي".

وتابع المدير الفني: "أرفض وصف أداء الزمالك بالعشوائي، لأنها كلمة صعبة، ومن الممكن أننا لم نخلق فرصًا كافية، ونمر بظروف صعبة في ظل افتقاد عدد من اللاعبين، في مقابل منافس يمتلك كل العناصر، ورغم ذلك لم يصنع الفرص".

وواصل المدير الفني: "اللعب في مثل هذا الطقس أعتبره أمرًا قاتلًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وكل مدير فني له طريقته، وأدرك جيدًا إمكانيات لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا لأنني توليت تدريب الفريق في وقت سابق، وهم يدركون أيضًا ما أفكر فيه".

وواصل أيمن الرمادي: "الزمالك يمتلك عناصر مميزة وأصحاب خبرات مثل محمود بنتايج، وعبد الله السعيد، وعمر جابر، وناصر منسي، وناصر ماهر، ويحتاجون لحالة نفسية وذهنية مختلفة للظهور بشكل أفضل".

وتابع المدير الفني: "لا أشغل بالي باستفزاز أحد، وعلاقتي جيدة بكل جماهير الكرة المصرية، وجماهير الزمالك".

وأضاف الرمادي: "الزمالك يمتلك حراس مرمى كبار، أمثال محمد عواد ومحمد صبحي، وحينما يشارك أحدهما يكون الأنسب، ومن الطبيعي أن يُسأل عن عدم مشاركة الحارس الآخر".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا: "حزين بسبب التراجع في الجزء الأخير من المباراة، وللأسف هو أمر ذهني ونفسي، كما أن العامل البدني سبب أكبر، وسنعمل على علاج السلبيات".

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة