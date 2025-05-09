‎مسار يهزم المقاصة بثلاثية مثيرة ويواصل تصدره لدورة الترقي المؤهلة للمحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - ‎واصل فريق مسار إف سي تألقه في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين – مجموعة الصعيد، بعدما تغلّب على منافسه المباشر مصر المقاصةبنتيجة 3-2 في مباراة نارية شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

‎بفضل هذا الانتصار، عزز مسار صدارته للمجموعة رافعًا رصيده إلى 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم، ومؤكدًا سعيه الجاد لحجز بطاقة التأهل إلى دوري المحترفين.

‎من جهته، تجمّد رصيد مصر المقاصة عند 10 نقاط، ليبتعد مؤقتًا عن سباق الصعود، وتتعقد مهمته في الجولات القادمة، رغم الأداء القوي الذي قدمه في المباراة.

قبل لقاء اليوم، دخل فريق مسار المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، من 5 انتصارات وتعادل وحيد، دون أي هزيمة، مع تسجيل 12 هدفًا وعدم استقبال أي أهداف، ليؤكد هيمنته على المجموعة بفارق الأهداف عن الوصيف أسمنت أسيوط، ويواصل مشواره نحو تحقيق حلم الصعود.

في المقابل، دخل مصر المقاصة اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 7، ويطمح الفريق الفيومي إلى تقليص الفارق مع منافسه المباشر في صراع الصعود وإشعال المنافسة في الجولات الأخيرة.

وشهد مسار تحولًا كبيرًا في السنوات الثلاثة الأخيرة، بعد استحواذ محمد منصور عليه، وقد أدى هذا الاستحواذ إلى تطوير كبير لفريق الرجال الذى يسير بخطى ثابتة نحو التأهل لدوري المحترفين.

وتضم مجموعة مسار في دورة الترقي فرقًا قوية هي: "المدينة المنورة، النصر للتعدين، أسمنت أسيوط، مصر المقاصة، والأقصر"، حيث تتنافس ستة فرق على بطاقتين مؤهلتين لدوري الأضواء.

