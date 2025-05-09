نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره فريق القادسية يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد الانماء ضمن منافسات نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والقادسية مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.