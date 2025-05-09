نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرض لها ناصر ماهر لاعب الوسط خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.



وأكد رئيس الجهاز الطبي أن ناصر ماهر تعرض لإصابة عبارة عن إلتواء في الكاحل، وسيخضع لأشعة على القدم خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته، مشددًا على أن الإصابة بعيدة عن الركبة بعد الالتحام القوي الذي تعرض له في اللقاء.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة.