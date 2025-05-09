نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا يحبط بداية الرمادي مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بحماس شديد من قبل الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا ومن ثم الفوز في اللقاء الناري السي جمع بينهم في الجولة التاسعة من البطولة.

ومع الدقيقة ال14 من عمر المباراة استطاع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ناصر منسي هدف التقدم في شباك سيراميكا كليوباترا.

وتوالت الفرص على شباك الفريقين حتى الدقيقة ال 64 حيث نجح لاعب سيراميكا كليوباترا إسلام عيسى من إدراك التعادل الإيجابي.

ولكن جاء هدف الفوز للزمالك في شباك سيراميكا مع الدقيقة ال69، عن طريق لاعب الفارس الأبيض سيف الدين الجزيري.

ومع الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من ضائع استطاع لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد بلحجي من إحراز هدف التعادل في شباك عواد، لتصبح النتيجة تعادل إيجابي.

وانطلقت صافرة حكم المباراة بنهاية اللقاء بهدفين للزمالك مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة يكون الزمالك قد تجمد رصيده إلى النقطة ال41 خلفًا لبيراميدز الذي يتواجد في الوصافة برصيد 47 نقطة، والأهلي الذي يعتلي الصدارة برصيد 49 نقطة، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

