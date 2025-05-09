نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة الخامسة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: احمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم

خط الهجوم: اسامة فيصل، ياو انور، احمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عبد العزيز البلعوطي، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولي.

