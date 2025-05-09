نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفتي لفريق لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويجل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد حمدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس