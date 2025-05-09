نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات مفاوضات بايرن ميونخ مع ساني بعد تغيير وكيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، إن تعاقد ليروي ساني، لاعب الفريق، مع وكيل أعمال جديد، لن يجعله يتلقى عرضًا محسنًا لتجديد عقده.

وكان الجناح الألماني ضمن الأسماء التي يسعى الفريق البافاري إلى تجديد عقدها، ويمكنه الرحيل مجانًا في يوليو (تموز) المقبل.

وأبدى الطرفان رغبتهما في التوصل إلى اتفاق، لكن الفريق البافاري يسعى لتوفير الأموال، ولا بد من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بعدما قام بتغيير وكيل أعماله وتعاقد مع بيني زهافي.

وقال إيبرل في مؤتمر صحافي: «رغبتنا هي أن يستمر ليروي معنا».

وأضاف: «لكن في الوقت نفسه، يجب علينا أن نوضح الأمور، لدينا إطار نرغب في العمل داخله، إذا تجاوزنا ذلك فسيكون الأمر صعبًا للغاية، ونحن الآن ننتظر لنرى ما سيحدث».

وأوضح إيبرل أن النادي فوجئ بتغيير اللاعب وكيل أعماله في المراحل الأخيرة من المفاوضات بشأن تجديد العقد، ورغم ذلك امتنع النادي عن انتقاد اللاعب.

وتابع إيبرل: «ليس لدينا مشكلة تجاه ليروي، إذا شعر بأن ذلك القرار هو الذي يحتاج إلى اتخاذه، فليكن ذلك، لدينا علاقة جيدة للغاية مع كلا الوكيلين السابق والحالي».

ولدى سؤاله عن إمكانية التحرك لضم فلوريان فريتز من باير ليفركوزن، قال إيبرل: «لدينا أفكار وآراء، وسنرى ما يمكن أن ننفذه، وسنرى الفريق في كأس العالم للأندية في يونيو (حزيران)، وكذلك في الموسم الجديد في أغسطس (آب)».