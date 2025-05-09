نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتساح تاريخي.. صلاح يفوز بجائزة نقاد إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية للمرة الثالثة، بينما فازت أليسيا روسو مهاجمة أرسنال بجائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان إن صلاح حصد 90 في المئة من أصوات رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية الذين يزيد عددهم عن 900 عضو، وهو أكبر هامش فوز في هذا القرن.

فيما حل الهولندي فيرجيل فان دايك زميل الدولي المصري ثانيا في الاستفتاء متقدما على ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل يونايتد وديكلان رايس لاعب أرسنال.

وتفوقت روسو مهاجمة منتخب إنجلترا، التي سجلت ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا للسيدات لتساعد أرسنال على بلوغ النهائي، على خديجة شو مهاجمة مانشستر سيتي والفائزة باللقب العام الماضي.

ويتصدر صلاح، وهو ثاني لاعب يفوز بالجائزة ثلاث مرات بعد مهاجم أرسنال السابق تييري هنري، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا هذا الموسم، وساعد ليفربول على الفوز باللقب للمرة الثانية منذ انضمامه في 2017.

وحلت ماريونا كالدينتي مهاجمة أرسنال في المركز الثالث في الاستفتاء، وجاءت ميلي برايت قائدة تشيلسي في المركز الرابع.

وسيتسلم صلاح وروسو الجائزة في حفل يقام في لندن في 22 مايو.