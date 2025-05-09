نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألونسو يعلن رحيله عن ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المدرب تشابي ألونسو، يوم الجمعة، إنه سيغادر باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

وربطت تقارير المدرب الإسباني بتدريب ريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي حال رحيل المدرب الإيطالي عن منصبه بعد موسم متواضع.



وسبق لألونسو أن لعب تحت قيادة أنشيلوتي في ريال، إذ قضى خمسة مواسم كلاعب بالفريق وساعده على الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد انتظار دام 12 عاما قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ