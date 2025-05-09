نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي الزمالك الغائب يشاهد مباراة سيراميكا من المدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أحمد فتوح ومحمد شحاتة ومحمد عاطف ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حضور مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد الثلاثي في مقصورة ستاد المقاولون العرب لمساندة الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا، في ظل غيابهم عن اللقاء.

ويغيب أحمد فتوح ومحمد شحاتة عن المباراة للإصابة في حين يغيب محمد عاطف لأسباب فنية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا على ستاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.