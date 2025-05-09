نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يجري تعديلًا في لائحة كأس الملك لدور 32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناءً على المقترح المقدم من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل الفقرة 5 من المادة 10 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام مباريات دور الـ32 من المسابقة على أرض الفريق صاحب المستوى الثاني بصورة مباشرة، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2025 - 2026.

ويضم المستوى الأول في القرعة أعلى 16 ناديًا حسب تصنيف الدوري السعودي للمحترفين قبل بدايته في الموسم نفسه الذي تقام فيه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يضم المستوى الثاني بقية الأندية المشاركة، وهي الناديان الأقل تصنيفًا من الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى 14 ناديًا حسب تصنيف الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى قبل بدايته في الموسم نفسه الذي تقام فيه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فيما ستستمر باقي الأدوار في كأس خادم الحرمين الشريفين بنظامها السابق اعتبارًا من دور الـ16 وفق قرعة مفتوحة لجميع الأندية في تحديد المواجهات وصاحب الأرض.