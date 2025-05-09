نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول عن أرنولد: سنعوضه بلاعب آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشعر ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالحزن لرحيل ترينت ألكسندر - أرنولد في نهاية الموسم، لكن المدرب أرني سلوت قال، الجمعة، إن لاعبًا آخر سيعوضه.

وأصبح ألكسندر - أرنولد، الذي يلعب في ليفربول منذ أن كان في السادسة من عمره، أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في العالم؛ إذ فاز بلقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، إضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مع الفريق الإنجليزي.

وقال سلوت للصحافيين قبل مواجهة آرسنال صاحب المركز الثاني، الأحد: «أعتقد، مثل أي شخص يحب ليفربول ويشجعه، أننا نشعر بخيبة أمل ليس فقط لأن شخصًا رائعًا يغادر النادي، لكن أيضًا لأن ظهيرًا جيدًا للغاية يرحل».

وأضاف: «عملت أيضًا في أندية مثل ألكمار وفينوورد، حيث كان لاعب جيد للغاية أو لاعبون عدة يتركون الفريق في كل موسم... لذا؛ أنا معتاد على ذلك نوعًا ما. من الخبرة التي اكتسبتها ومن خلال عملي في هذا النادي أيضًا إذا رحل لاعب جيد للغاية فسيظهر لاعب مميز آخر، وهذا على الأرجح ما سيحدث الآن».

وردًا على سؤال عما إذا كان كونور برادلي (21 عامًا)، الذي رشحته وسائل إعلام بريطانية خليفةً محتملًا لألكسندر - أرنولد، بات جاهزًا ليشغل مكانه، قال سلوت إنه من السابق لأوانه عقد مقارنات.

وأردف: «دعونا لا نقارنه مع ترينت الآن. إنهما لاعبان مختلفان في رأيي. أعتقد أننا جميعًا نرى إمكانات كونور... للأسف، لم يكن لائقًا بدنيًا طوال الموسم. لكي يصبح لاعبًا متميزًا، يجب أن يكون متاحًا للمشاركة بصفة مستمرة، وهذه هي الخطوة الأولى التي عليه اتخاذها في الموسم المقبل. لكن لدينا ثقة كبيرة في كونور بصفته ظهيرًا جيدًا للغاية، وهذا ما أظهره بالفعل في الموسمين الماضيين».

وأشار سلوت إلى أن برادلي، الذي شارك أساسيًا في أربع مباريات فقط في الدوري هذا الموسم بعد معاناته من إصابات عدة، بما في ذلك مشكلة في الفخذ في فبراير (شباط) الماضي والتي أبعدته عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تقريبًا، سيكون متاحا مع الفريق في مباراة الأحد.

وتابع: «كونور سيشارك أساسيًا؛ لأنني أعتقد أنه في حاجة إلى دقائق لعب أيضًا لخوض بعض المباريات حتى يكون مستعدًا للموسم المقبل».

وأضاف سلوت أنه من الصعب التنبؤ بمجريات مواجهة آرسنال بعدما حسم ليفربول اللقب الشهر الماضي.

وأكمل: «من الصعب التنبؤ، لكن كلا الفريقين يتطلع لتلك المواجهة. حسنًا، ربما يكون موقف آرسنال على المحك، لحسم أحد المراكز الأربعة الأولى، ولنفترض أنهم يفضلون احتلال المركز الثاني على الثالث أو الرابع، لكننا سننهي الموسم في المركز الأول».

ويتأخر آرسنال، الذي خرج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي، بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر ويتقدم بثلاث نقاط على مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي وأربع نقاط عن نيوكاسل يونايتد وتشيلسي.