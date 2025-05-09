نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل حسين يعلن تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها بعد قليل، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، في إطار الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد الحميد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني -

نورهان عمرو - علياء عطا الله - حنين هشام

خط الوسط: سمر محمد - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - شيماء علي - أبيجيل ساكيوا - أية إبراهيم

خط الهجوم: رقية مصطفى

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "سارة نائل، مها سامى، ملك زيدان، أمنية عاطف، نور الهدى محمد عماره، ميشلين يني نيكولا، حبيبة إسماعيل، حبيبة محمد، لوجين ياسر".