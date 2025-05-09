نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم أحداث الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم لكرة القدم موسم 2025 المرحلة النهائية.

وتقابل أمس النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي وحقق المارد الأحمر الفوز برباعية مقابل هدفين.

ويقام اليوم لقاءين بين كلا من: الزمالك وسيراميكا كيلوباترا، بيراميدز والبنك الأهلي.

تصدر أمس إمام عاشور ترتيب هدافي الدوري المصري عقب تسجيله هدفين في مرمي الفريق البورسعيدي.

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم.

1- إمام عاشور - الأهلي: 11 هدفا

2= ناصر منسي - الزمالك: 10 أهداف

2= أسامة فيصل - البنك الأهلي: 10 أهداف

4- محمد علي بن حمودة - غزل المحلة: 9 أهداف

5= ياو أنور - البنك الأهلي: 8 أهداف

5= شادي حسين - زد: 8 أهداف

= عمرو ناصر - فاركو: 8 أهداف

5= صلاح محسن - المصري: 8 أهداف

9- فيستون ماييلي - بيراميدز: 7 أهداف

10= مصطفى فتحي - بيراميدز: 6 أهداف

10= إبراهيم عادل - بيراميدز: 6 أهداف

10= محمود زلاكة - سيراميكا كليوباترا: 6 أهداف

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة.