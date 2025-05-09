حافلة الزمالك تصل ستاد المقاولون العرب استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد المقاولون العرب استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة الخامسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

حافلة الزمالك تصل ستاد المقاولون العرب

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي.

وكان أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا للمباراة