نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يُصعّد: نطالب بحسم مصير "القمة" قبل 13 مايو لضمان العدالة في المنافسة على اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك، في بيان رسمي صدر مساء الخميس، تمسكه بضرورة صدور القرار النهائي من لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أزمة مباراة القمة قبل موعد أقصاه 13 مايو الجاري، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد بيان النادي أن العدالة بين الأندية المتنافسة تقتضي حسم الجدل القائم حول أزمة القمة في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن بيراميدز يُعد من أبرز المنافسين على لقب الدوري هذا الموسم، وبالتالي فإن تأخير البت في القرار قد يؤثر على سير المنافسة.

مصدر زملكاوي: نرفض التأجيل.. العدالة تقتضي حسم الملف قبل مواجهة بيراميدز

وفي تصريحات خاصة من داخل القلعة البيضاء، أوضح مصدر مسؤول في نادي الزمالك أن الإدارة ترفض أي محاولة لتأجيل البت في القضية لما بعد موعد مباراة بيراميدز، المقررة في 13 مايو، مشدّدًا على أن الوضوح وتطبيق اللوائح على الجميع من أهم ركائز المنافسة الشريفة.

وأكد المصدر: "نحن نتمسك بضرورة إعلان لجنة التظلمات قرارها قبل خوض لقاء بيراميدز. تأجيل القرار يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا في ظل احتدام الصراع على اللقب"، حسب ما نقل المصدر.

خطوات تصعيدية محتملة من الزمالك

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك يحتفظ بحقّه الكامل في اتخاذ خطوات تصعيدية قانونية وتنظيمية بناءً على ما ستسفر عنه قرارات لجنة التظلمات، سواء عبر التصعيد للجهات الأعلى، أو فيما يخص طريقة تعامله مع مبارياته المتبقية في الدوري، حال استمرار ما وصفه بـ "غياب العدالة وتجاهل تطبيق اللوائح بعدالة على كافة الأندية".

وأضاف المصدر: "نحن نراقب ما سيصدر عن اللجنة، ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا شعرنا أن هناك انتقائية في تطبيق القوانين، فاللقب يُنافس عليه أكثر من طرف ويجب أن يكون الحسم داخل الملعب فقط".

الزمالك يطالب بتطبيق اللوائح في بيان رسمي

وكان نادي الزمالك قد نشر مساء الخميس بيانًا رسميًا شديد اللهجة، طالب فيه الاتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق اللوائح بوضوح فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة المرتبطة بمباراة القمة، مع التأكيد على أن تأخير إصدار القرار يُعد مساسًا بنزاهة المسابقة وتكافؤ الفرص بين الأندية.