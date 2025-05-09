نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو حسم اللقب.. جدول مواعيد مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال الصراع نحو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز على أشده بين فريقي الأهلي وبيراميذر، وذلك قبل 4 جولات من نهاية عمر مسابقة دوري نايل في الموسم الحالي.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة لحين انتهاء الجولة وبفارق نقطتين عن بيراميدز.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

‎الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الإثنين 13 مايو – 05:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎الأهلي ضد البنك الأهلي – يوم الجمعة 17 مايو – 08:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



‎الأهلي أمام فاركو – يوم الثلاثاء 28 مايو – لم يتم تحديد توقيتها بعد.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري

‎بيراميدز أمام البنك الأهلي، يوم 9 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎الزمالك أمام بيراميدز، يوم 13 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎بيراميدز ضد بتروجيت، يوم 17 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

‎بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.

