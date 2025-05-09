نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرني سلوت يُشيد بإرث يورجن كلوب في ليفربول قبل مواجهة آرسنال في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر المدير الفني الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي، الهولندي آرني سلوت، عن تقديره الكبير للإرث الذي تركه المدرب السابق يورجن كلوب داخل أروقة النادي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستند إلى أساس قوي تم بناؤه خلال السنوات الماضية.

وجاءت تصريحات سلوت خلال المؤتمر الصحفي التحضيري الخاص بمواجهة ليفربول المرتقبة أمام نادي آرسنال، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرّر إقامتها مساء الأحد على أرضية ملعب "آنفيلد".

سلوت: "كلوب ترك إرثًا لا يُقدّر بثمن"

وتحدث سلوت عن المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي رحل عن تدريب "الريدز" بنهاية الموسم الماضي، قائلًا: "يورجن كلوب وإدارة النادي تركوا الفريق في حالة جيدة للغاية، سواء على مستوى الأداء الفني أو الهيكل الإداري. لقد ورثت منظومة متكاملة تعمل بكفاءة عالية، وهذا أمر لا يحدث كثيرًا في كرة القدم. إنه إرث عظيم بالفعل".

وأكّد سلوت أنه لا يحبذ التركيز على شخصه، موضحًا: "لست ممن يركّزون كثيرًا على أنفسهم، فهناك دائمًا آراء متباينة في كرة القدم، والنجاح ليس حكرًا على فرد بل هو نتيجة لعمل جماعي متكامل".

سلوت يقارن بتجربته السابقة مع فينورد

وفي معرض حديثه، أشار المدير الفني الهولندي إلى تجربته السابقة مع نادي فينورد الهولندي، مسلطًا الضوء على بعض التحديات التي واجهها هناك: "في فينورد، واجهنا مشكلات متعددة في الهيكل الإداري، سواء مع الملاك أو مع المديرين الرياضيين، وكانت الأمور معقدة للغاية، ومع ذلك كنا نقدم كرة قدم متميزة داخل الملعب".

واستطرد قائلًا: "إذا توفرت لديك مجموعة لاعبين جيدة، وهذا ما أمتلكه الآن في ليفربول، فإن كل ما عليك فعله هو العمل معهم بجد، ومحاولة استخراج أفضل ما لديهم".

ليفربول يستعد لموقعة آرسنال

تأتي هذه التصريحات في وقت يستعد فيه ليفربول لخوض مواجهة نارية أمام آرسنال، حيث يسعى الفريق للحفاظ على موقعه في صدارة المنافسة أو ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل اشتداد الصراع على المراكز الأولى مع اقتراب نهاية الموسم.