نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأعلى تصويت في القرن الحالي.. محمد صلاح يحصد لقب لاعب العام من رابطة النقاد الرياضيين الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يُضاف إلى سلسلة نجاحاته المتواصلة، تُوِّج النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين في إنجلترا لعام 2025، وفقًا لما أعلنه النادي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

صلاح يحقق أعلى نسبة تصويت منذ بداية القرن

وأشارت الصفحة الرسمية للنادي إلى أن صلاح حقق إنجازًا غير مسبوق بحصوله على 90% من إجمالي أصوات الأعضاء المؤهلين للتصويت، والبالغ عددهم 918 صحفيًا وناقدًا رياضيًا، وهو ما يُعد أعلى هامش فوز في نسبة الأصوات منذ بداية القرن الحادي والعشرين، ما يعكس المكانة الرفيعة التي بات يتمتع بها نجم منتخب مصر في الكرة الإنجليزية.

أرقام قياسية في موسم استثنائي

قدّم "الملك المصري" موسمًا استثنائيًا مع "الريدز"، استطاع خلاله أن يبرهن مجددًا على قيمته كلاعب من طراز عالمي. وجاءت أبرز أرقامه خلال موسم 2024-2025 كالتالي:

عدد المباريات: 49 مشاركة

عدد الأهداف: 33 هدفًا

عدد التمريرات الحاسمة: 23 أسيست

الإنجاز الجماعي: التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، للمرة العشرين في تاريخ نادي ليفربول

هذه الأرقام لم تعزز فقط موقع صلاح كأحد أعمدة الفريق، بل أسهمت بشكل مباشر في عودة اللقب إلى خزائن "الريدز" بعد صراع شرس مع منافسيه المحليين.

يعد فوز محمد صلاح بهذه الجائزة واحدًا من أهم الأوسمة الفردية التي تمنحها المؤسسات الصحفية الرياضية في بريطانيا، كما يُضاف إلى قائمة طويلة من الجوائز التي حصدها على مدار مسيرته الاحترافية، والتي شهدت أيضًا تتويجه سابقًا بجائزة لاعب الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين، وجائزة هدف الموسم، وغيرها من الجوائز المحلية والقارية.