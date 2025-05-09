تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.. والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - حدد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة سيراميكا كيلوباترا، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا

يلتقي الفريق الأبيض مع سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا

‎حراسة المرمى: محمد عواد

‎خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد- صلاح الدين - مصدق - عمر جابر

‎خط الوسط: مصطفى شلبي - عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- أحمد عبد الرحيم إيشو

‎الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، في حين يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

وتنقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

