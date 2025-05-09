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أحمد جودة - القاهرة - حجز فريقا توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد مقعديهما في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، بعد أن حققا انتصارين مستحقين في إياب الدور نصف النهائي، ليضربا موعدًا إنجليزيًا مثيرًا على اللقب.

نهائي الدوري الأوروبي يشعل الصراع على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في البريميرليج

على أرضه، واصل توتنهام عروضه القوية وتفوّق على بودو/غليمت النرويجي بهدفين نظيفين، أحرزهما دومينيك سولانكي في الدقيقة 63 وبيدرو بورو في الدقيقة 69، ليحسم التأهل بنتيجة إجمالية 5-1، مؤكدًا أفضليته ذهابًا وإيابًا.

أما مانشستر يونايتد، فقدم عرضًا هجوميًا ساحرًا أمام جماهيره، وحقق فوزًا كبيرًا على أتلتيك بلباو الإسباني بنتيجة 4-1، ليبلغ النهائي بنتيجة إجمالية 7-1. وسجل أهداف “الشياطين الحمر” كل من ماسون ماونت (هدفان في الدقيقتين 72 و+90)، كاسيميرو (79)، وراسموس هويلوند (85)، فيما أحرز ميكيل جاوريغيزار هدف بلباو الوحيد في الدقيقة 31.

وبهذا الإنجاز، يضمن الدوري الإنجليزي الممتاز مقعدًا سادسًا في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2025-2026، حيث سيُمنح الفائز بالبطولة بطاقة التأهل القارية، لينضم إلى خمسة ممثلين آخرين عبر الترتيب المحلي.

وينتظر عشاق الكرة الأوروبية نهائيًا إنجليزيًا مثيرًا، سيجمع بين اثنين من عمالقة الكرة في ملعب سيشهد معركة كروية من العيار الثقيل على اللقب القاري.