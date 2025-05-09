نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الفرنسي.. صراع محتدم على المقاعد الأوروبية وتفادي الهبوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتدم الصراع على المقاعد الأوروبية مع اقتراب الدوري الفرنسي لكرة القدم من نهايته حيث لم يعد يتبقى سوى مرحلتين، في حين يجد ليون الذي يحلّ ضيفا على موناكو السبت في أقوى مواجهات المرحلة الثالثة والثلاثين، نفسه أمام الفرصة الأخيرة للعودة إلى سباق دوري أبطال أوروبا.

وتقام جميع مباريات هذه المرحلة السبت في التوقيت ذاته، ما يشرّع الباب أمام جميع الاحتمالات للفرق الطامحة بمقعد أوروبي الموسم المقبل والساعية لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

كارثة رياضية ومالية لليون

تلوح في الأفق كارثة رياضية ومالية أمام ليون الذي خسر أمام لانس 1-2 الأسبوع الماضي، ليحتل المركز السابع برصيد 54 نقطة بعدما كان من المنافسين على التأهل إلى المسابقة القارية الأم.

وما زال الباب مفتوحا أمام ليون من الناحية الرياضية والحسابية، ولكن على رجال المدرب البرتغالي باولو فونسيكا الفوز في مواجهتهم الصعبة أمام موناكو الثالث مع 58 نقطة.

ويمرّ نادي الإمارة بفترة نتائج متفاوتة، إذ برغم فوزه على سانت إتيان 3-1 في المرحلة الماضية، سقط قبلها في فخ التعادل أمام ستراسبورج سلبا ولوهافر 1-1 من دون أن يتمكن من البناء على فوزه الكبير على مرسيليا 3-0 قبلهما بمرحلة.

خسر موناكو نقاطا ثمينة في صراعه على المركز الثاني مع مرسيليا بالذات حيث يتقدم الأخير عليه بفارق نقطة في حين يتأخر بفارق 19 نقطة عن باريس سان جرمان المتوّج باللقب والذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الانجليزي 3-1 بمجموع المباراتين.