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أحمد جودة - القاهرة - يشعر روبن جوسينس، جناح فريق فيورنتينا الإيطالي، بحزن بالغ، بعد فشل ناديه في التأهل لنهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

جوسينس يعرب عن حزنه بعد فشل فيورنتينا في بلوغ نهائي دوري المؤتمر

ورغم تسجيل جوسينس هدفين في شباك ريال بيتيس الإسباني، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، فإن ذلك لم يكن كافيا لتأهل الفريق البنفسجي للمباراة النهائية.

وتقدم بيتيس بهدف عن طريق البرازيلي أنتوني، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يرد فيورنتينا بهدفين بواسطة جوسينس، لينتهي الوقت الأصلي بتقدم أصحاب الأرض 2 / 1، ويلجأ الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عقب تعادلهما في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وحسم بيتيس صعوده للنهائي بعدما أحرز نجمه المغربي عبدالصمد الزلزولي الهدف الثاني خلال الوقت الإضافي، ليفوز الفريق الأندلسي 4 / 3 في إجمالي لقائي الذهاب والعودة.

وقال جوسينس بعد فشل فيورنتينا في التأهل لنهائي دوري المؤتمر للمرة الثالثة على التوالي، بعد خسارته في الدور ذاته أمام أولمبياكوس اليوناني وويستهام يونايتد الإنجليزي في النسختين الماضيتين "قلبي يتألم".

وأضاف اللاعب الألماني في حديثه للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "ليس من المعتاد أن تسجل هدفين في نصف النهائي، ومع ذلك أنا هنا حزين، لأنني أعلم أن ذلك لم يكن كافيًا".

وقال: "آمل أن يكون هذا حافزا لنا لتقديم أداء جيد في مبارياتنا المتبقية بالدوري الإيطالي، لأن هذه هي طريقنا الوحيد للعودة إلى أوروبا. يتعين علينا أن نعثر على طاقة إيجابية".