نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التوجه نحو تطوير البنية التحتية للمواهب الكروية في المملكة، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تدشين دوري جديد للفئة السنية تحت 21 عامًا تحت مسمى "دوري النخبة"، على أن يبدأ العمل به رسميًا مع انطلاقة موسم 2025-2026، وذلك حسب ما أكدته صحيفة الرياضية السعودية.

الاتحاد السعودي يعلن إطلاق دوري النخبة تحت 21 عامًا

يأتي هذا القرار في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة كرة القدم السعودية، عبر توفير مسار تنافسي جديد للفئة العمرية الحرجة، التي تُعد جسرًا مهمًا للانتقال من فرق الشباب إلى الفرق الأولى، وذلك من خلال توفير بطولة تنافسية منتظمة ترفع من مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتُسرّع من نضوجهم الكروي.

وسيسمح هذا الدوري للأندية بـ إشراك 3 لاعبين من قائمة الفريق الأول خلال كل مباراة، مما يعزز من فرص الاحتكاك الفني للاعبين الشباب، ويمكّنهم من التفاعل مع عناصر الخبرة، بما يسهم في تسريع وتيرة التطور الفني والنفسي لديهم.

مواعيد المباريات والتنظيم الأسبوعي

بموجب اللائحة التنظيمية لدوري النخبة، تقرر أن تُقام المباريات أسبوعيًا على يومين فقط، هما الأحد والإثنين، وذلك بهدف ضمان عدم تعارض المواعيد مع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق أقصى استفادة من جدول البث التليفزيوني لتوفير تغطية إعلامية مناسبة تساعد في إبراز المواهب.

الملاعب والتحكيم والتنظيم الجماهيري

سيتم اعتماد الملاعب الرسمية للأندية كخيار أول لاستضافة المباريات، وفي حال عدم الجاهزية، يمكن استخدام ملاعب وزارة الرياضة، وفقًا لحالة كل ملعب وتوفّره.

أما من الناحية التحكيمية، فقد تقرر أن تُدار جميع مباريات الدوري الجديد بواسطة طاقم حكام سعودي بالكامل، ما يتيح كذلك تطوير الكفاءات التحكيمية الوطنية.

كما سيسمح بحضور الجماهير في جميع مباريات الدوري، على أن تتحمل الأندية المستضيفة مسؤولية العمليات التشغيلية والتنظيمية، بينما تخضع المباراة النهائية لتنظيم خاص يشرف عليه الاتحاد مباشرة.

آلية التسجيل وعدد اللاعبين والشرائح العمرية

وفقًا للوائح الدوري، يُسمح لكل فريق بتسجيل ما يصل إلى 20 لاعبًا، موزعين على ثلاث فئات عمرية على النحو التالي:

4 لاعبين من مواليد 2004

8 لاعبين من مواليد 2005

8 لاعبين من مواليد 2006

كما يحق لكل فريق، خلال كل مباراة، إشراك 3 لاعبين من قائمة الفريق الأول، على ألا يتجاوز عدد القائمة الأساسية للفريق الأول 25 لاعبًا، وهو ما يتيح مرونة فنية وتكتيكية للأجهزة التدريبية.

منصة لصناعة جيل جديد من النجوم

يراهن الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن يكون "دوري النخبة" بمثابة منصة تنافسية عالية المستوى، تسهم في تهيئة جيل جديد من اللاعبين الذين يمتلكون القدرة على الالتحاق السلس بالفريق الأول، ويكونون على أهبة الاستعداد لخوض المنافسات المحلية والدولية في المستقبل القريب.

ويمثل الدوري الجديد جزءًا من رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي، والتي تهدف إلى إنشاء منظومة رياضية مستدامة، توفر فرصًا متكافئة لجميع المواهب، وتُسهم في دعم المنتخبات الوطنية عبر ضخ لاعبين مؤهلين فنيًا وبدنيًا وذهنيًا للعب على أعلى المستويات.