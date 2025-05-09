نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يكشف النادي الذي سيذهب أرنولد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، خلال تصريحات صحفية قبل مواجهة ارسنال ضمن منافسات الجولة ال٣٦ من الدوري الإنجليزي.

يلتقي فريق ليفربول الذي حسم لقب الدوري الإنجليزي موسم ٢٤-٢٠٢٥ ضد ضيفه أرسنال، اليوم الأحد الموافق ١١ مايو، في تمام ال٦ ونصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تذاع مباراة ليفربول ضد أرسنال الذي يحتل المركز الثاني برصيد ٦٧ نقطة، على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

أرنولد إلى هذا النادي

قال - آرني سلوت:"هل تعلمون إلى أين يتجه ترينت؟ لم يُصرّح بأي شيء، فقط أنه سيغادر، لذا من المستحيل التعليق على مشاركته في كأس العالم للأندية، كما ترون من ابتسامتي، كلانا يعلم إلى أين يتجه"