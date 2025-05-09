نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يفرض اشتراطات صارمة على المدربين في بطولاته القارية.. قرارات إلزامية تدخل حيّز التنفيذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حزمة من الاشتراطات التنظيمية الجديدة الخاصة بعمل المدربين في البطولات القارية، مثل دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، إلى جانب بطولة كأس أمم إفريقيا بجميع فئاتها، رجالًا وسيدات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة الجهاز الفني للأندية والمنتخبات المشاركة، وضمان التزام جميع المدربين العاملين في مسابقات الاتحاد الإفريقي بالمعايير المهنية المعتمدة وفقًا لأحدث أنظمة التدريب المعترف بها.

إخطار رسمي إلى الاتحاد المصري.. وتنفيذ فوري

قام "كاف" بإرسال تعميم رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يبلغه فيه بالقرارات الجديدة، ويوضح من خلاله المعايير المطلوبة للحصول على الرخص التدريبية الإفريقية المعتمدة، والتي ستكون شرطًا أساسيًا لتواجد المدربين على مقاعد البدلاء أو في المناطق الفنية خلال مباريات البطولات القارية المقبلة.

وأكد الاتحاد الإفريقي أن المدربين المصريين أو الأجانب العاملين مع أندية مصرية ملزمون بالحصول على الرخص المطلوبة، حتى يتسنى لهم التواجد الفني في المباريات الرسمية الخاصة بـ "كاف".

عقوبات صارمة على غير الملتزمين

شدد "كاف" على أن أي مدرب لا يستوفي الشروط والمعايير الجديدة سيُمنع من دخول المنطقتين 1 و2 داخل الملاعب أثناء المباريات (وهي المناطق المخصصة للفنيين، والإداريين، واللاعبين)، كما لن يُسمح له بالتسجيل كعضو في الطاقم الفني أو الإداري للفريق، وسيُحرم كذلك من ممارسة أي نشاط رسمي يتعلق بإدارة الفريق أثناء البطولة.

وقد تصل العقوبات، في حالات المخالفة المتكررة أو الجسيمة، إلى إجراءات قانونية تأديبية، قد تشمل إحالة المدرب المخالف إلى اللجان القضائية التابعة للكاف، وهو ما قد يترتب عليه إيقاف أو غرامات.

بدء تطبيق القرار اعتبارًا من مايو 2025

أعلن المكتب التنفيذي للكاف دخول هذه اللوائح الجديدة حيّز التنفيذ الفعلي بدءًا من شهر مايو الجاري (مايو 2025)، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون ملزمًا لكافة الاتحادات الوطنية، ولن يقتصر على بطولات الأندية فقط، بل يمتد ليشمل جميع المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، رجالًا ونساءً، كبارًا وشبابًا.

ووفقًا لبيان "كاف"، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى توحيد معايير التدريب والاحتراف الفني في القارة الإفريقية، بما يعزز من جودة البطولات ومستوى التنافس.

استثناءات مؤقتة.. ومهلة حتى نهاية موسم 2026/2027

بالرغم من التطبيق الفوري للقرار، إلا أن الاتحاد الإفريقي أقر فترة سماح استثنائية للمدربين الذين تم التعاقد معهم قبل تاريخ 4 مايو 2025، أو من لديهم عقود سارية حاليًا مع أنديتهم أو منتخباتهم، حيث يُسمح لهم بالاستمرار في أداء مهامهم بشكل مؤقت، بشرط الالتزام بالحصول على الرخص المطلوبة قبل نهاية موسم 2026/2027.

وبذلك يمنح "كاف" الأندية والاتحادات الوطنية مهلة كافية لتوفيق أوضاعها القانونية والتدريبية، قبل اتخاذ أي إجراءات حاسمة بحق المخالفين بعد انقضاء هذه المهلة.

الأندية والاتحادات مسؤولة عن توثيق مؤهلات مدربيها

كما شدد "كاف" على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الأندية والاتحادات الوطنية فيما يخص التأكد من استيفاء المدربين الذين يتم التعاقد معهم بعد تاريخ سريان القرار، لكافة الشروط المنصوص عليها في لائحة التأهيل الفني الجديدة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن التعاقد مع مدرب غير حاصل على المؤهل المعتمد سيُعد مخالفة جسيمة للوائح، حتى في حال وجود "استثناء زمني"، ما لم يكن ضمن الأسماء التي تم التعاقد معها قبل 4 مايو 2025.