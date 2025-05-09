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أحمد جودة - القاهرة - أثنى روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالصعود المستحق لفريقه للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب اجتيازه عقبة أتلتيك بلباو الإسباني في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

أموريم يشكر جماهير مانشستر يونايتد ويشعر بالتوتر قبل لقاء توتنهام بنهائي الدوري الأوروبي

وجاء تأهل مانشستر يونايتد للمباراة النهائية، التي تقام بملعب (سان ماميس) بمدينة بلباو يوم 21 مايو الجاري، عن جدارة واستحقاق، عقب فوز الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) 7 / 1 على نظيره الباسكي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وصرح أموريم للقناة الرسمية لمانشستر يونايتد "هذا أقل ما يمكننا فعله لهؤلاء المشجعين، على كل الدعم الذي قدموه لنا في هذا الموسم الصعب. لكنني أشعر بالتوتر بالفعل بسبب النهائي، لأنه إذا لم نفز باللقب، فإن هذا سيعني عدم قيامنا بأي شيء في النهاية".

وعما إذا شعر ببعض التوتر في اللقاء، رد أموريم "نعم، قليلًا لأننا في الشوط الأول استقبلنا هدفا. لقد مررنا ببعض التمريرات السريعة، وسنحت لأليخاندرو جارناتشو فرصة لإيقاف زخم الخصم".

وتابع "لم نفعل ذلك، لكنني سأقول إنني لم أكن خائفا، بل كنت قلقا. لا أخاف مطلقا. شعرت بأن هناك بعض المواقف، وبعض التمريرات السريعة التي تمكنا من خلالها من التسجيل. أحسست في الشوط الثاني، بتفاؤل أكبر".

وأكد أموريم في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي ليونايتد "كانت النتيجة مبالغا فيها حقا، إذا نظرت إلى مباراتي الذهاب والإياب ستجد أن النتيجة الإجمالية لا تظهر مدى صعوبة المواجهة".

وأشار "لقد كنا محظوظين بعض الشيء في مباراتي قبل النهائي. إذا نظرتم إلى اللقائين، يمكن لأي شخص أن يفهم، حتى في ظل كل الظروف، كنا نستحق الفوز. لقد كانت مواجهة صعبة وكنا نتوقع ذلك".

وكشف "إنهم جيدون للغاية في التعامل مع الكرة. حتى دون الأخوين وليامز، فهم دائما فريق خطير. لقد عانينا قليلًا، خاصة في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني. إذا نظرتم إلى النتيجة، ستعتقدون أنها مواجهة سهلة، لكنها لم تكن كذلك. أعتقد أننا نستحق التأهل للنهائي".

وتطرق أموريم للحديث عن أداء مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، الذي يختلف كثيرا عن المستوى الباهت الذي يقدمه الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال مدرب يونايتد "إنها مسابقة مختلفة، والمنافسون مختلفون، وأعتقد أن اللياقة البدنية مهمة. نشعر براحة أكبر في هذا النوع من اللقاءات. أرى أن تلك المباريات مختلفة تماما".

وعن المواجهة المرتقبة مع توتنهام في النهائي، صرح أموريم "أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة حقا. ستكون حماسية بعض الشيء لأن كلا الفريقين يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي ويرغبان في الفوز".

وشدد "الفريقان يلعبان في نفس الدوري ويعرفان بعضهما البعض. هذا يعني الكثير، ليس فقط لنا، ولكن أيضًا لتوتنهام. هذا يعني الكثير، ليس فقط لي، ولكن أيضا لأنجي (بوستيكوجلو)، بعد هذا الموسم".