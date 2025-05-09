مكتشف مواهب لاماسيا.. الأهلي يبدأ خطوات التعاقد مع مدرب برشلونة السابق

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة وغير متوقعة في ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وذلك في ظل التحركات المتسارعة من إدارة القلعة الحمراء لحسم هذا الملف الهام، خاصة بعد رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر عن تدريب الفريق الأول، وإسناد المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب عماد النحاس.

ويأتي هذا التحرك ضمن استعدادات النادي الأحمر للمرحلة المقبلة، التي تتضمن تحديات كبرى، أبرزها بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى الأهلي لتأمين قيادة فنية على مستوى عالٍ للمنافسة بقوة في هذا المحفل العالمي.

"ماركا" تكشف الكواليس.. الأهلي يفاوض جارسيا بيمنتا

في تقرير جديد نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي بدأت جولة جديدة من المفاوضات مع المدرب الإسباني جارسيا بيمنتا، المدير الفني السابق لفريق إشبيلية، وذلك في إطار مساعيها للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا لكولر.

وبحسب التقرير، فإن بيمنتا دخل دائرة الترشيحات بقوة، بعد أن أعجب مسؤولو الأهلي بفكره التدريبي وسيرته الذاتية، حيث يُنظر إليه كخيار مثالي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ما وراء رحيل كولر.. وتغير بوصلة الترشيحات

وكانت إدارة الأهلي قد بدأت مفاوضاتها مع عدد من المدربين الأوروبيين فور إعلان رحيل مارسيل كولر، بعد خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي، وهو ما دفع الإدارة لإعادة تقييم المسار الفني بالكامل.

وفي هذا السياق، ذكرت "ماركا" أن الأهلي، المعروف بلقب "ريال مدريد إفريقيا" بفضل تاريخه الكبير وهيمنته على البطولات القارية، كان قد وضع كل من كيكي سانشيز فلوريس ودييجو مارتينيز ضمن القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن يتم استبعاد الثنائي لصالح بيمنتا، الذي تصاعدت أسهمه مؤخرًا داخل النادي.

من هو جارسيا بيمنتا؟.. سيرة فنية واعدة وخبرة أكاديمية

الاسم: فرانسيسكو خافيير جارسيا بيمنتا

العمر: 50 عامًا

الجنسية: إسبانية

يمتلك جارسيا بيمنتا سجلًا حافلًا في تدريب فرق الشباب، حيث قضى سنوات طويلة في أكاديمية برشلونة الشهيرة (لاماسيا)، وعمل مدربًا لفريق برشلونة الرديف بين عامي 2018 و2021.

ثم تولى مسؤولية تدريب لاس بالماس في الدرجة الثانية الإسبانية وحقق معه نتائج متميزة، قبل أن يُعين مدربًا لفريق إشبيلية في الموسم الحالي، إلا أن تجربته مع النادي الأندلسي انتهت في أبريل الماضي.

هل جوزيه جوميز ما زال في الصورة؟

في المقابل، لم تُغلق إدارة الأهلي الباب أمام خيارات أخرى، حيث كانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق إلى اقتراب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الفتح السعودي، من تولي المهمة، لكن حتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هويّة المدرب الجديد.