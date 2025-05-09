الرياضة

موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم إفريقيا للشباب

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موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم إفريقيا للشباب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم إفريقيا للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب مصر تحت 20 عام نظيره منتخب تنزانيا اليوم الجمعة الموافق 9/5/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد هيئة قناة السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 5 من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر ونظيره التنزاني مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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