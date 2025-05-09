نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم إفريقيا للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب مصر تحت 20 عام نظيره منتخب تنزانيا اليوم الجمعة الموافق 9/5/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد هيئة قناة السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 5 من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر ونظيره التنزاني مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات