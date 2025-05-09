نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وتنزانيا في أمم إفريقيا للشباب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب مصر تحت 20 عام نظيره منتخب تنزانيا اليوم الجمعة الموافق 9/5/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد هيئة قناة السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 5 من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.
موعد مباراة مصر وتنزانيا
وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر ونظيره التنزاني مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا
تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات