نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فاركو وبتروجت في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو مع نظيره فريق بتروجت اليوم الجمعة الموافق 9 مايو الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 5 من دوري نايل.
موعد مباراة فاركو وبتروجت
وتنطلق صافرة بداية مباراة فاركو وبتروجت مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة فاركو وبتروجت
تردد ontime sports
تردد القناة: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل التصحيح: 5/6
القمر الصناعي: نايل سات