نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فاركو وبتروجت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو مع نظيره فريق بتروجت اليوم الجمعة الموافق 9 مايو الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 5 من دوري نايل.

موعد مباراة فاركو وبتروجت

وتنطلق صافرة بداية مباراة فاركو وبتروجت مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو وبتروجت

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات