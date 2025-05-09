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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد دويدار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن صفقات نادي الأهلي الحالية وموقفهم من البقاء أو الرحيل خلال الفترة القادمة حيث ازداد عدد النجوم به.

ستحدث أزمة لتعدد النجوم.. دويدار يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا التصريح

وقال دويدار في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أصبح ممتلئ بلاعبين ونجوم كبار وأنا على معرفة كبيرة بهم على المستوى الشخصي وده هيكون نقطة سودا لمدربهم".

وأضاف: "بعد فترة قليلة سترى محمد مجدي أفشة يطالب بالرحيل وأشرف بن شرقي مش ناجح مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عشان شخصيته مش ذنب الأهلي ولا تقصير منهم".

واختتم حديثه: "بن شرقي لاعب مزاجي وكولر كان بيلاعب طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وسايبه على الدكة وقام بالاعتراض وهذا ليس مستواه بالزمالك سابقا ومش هيكمل مع الأهلي وكذلك زيزو الصفقة دي عشان يضعف الفريق الأبيض وهيعاني عشان يحجز مركز أساسي وسط كل هؤلاء النجوم ومش هيقعد احتياطي لأي حد ومتعود في الزمالك بيلعب باريحية وعارف إنه هيلعب 90 دقيقة".