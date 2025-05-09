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أحمد جودة - القاهرة - هاجم أحمد دويدار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائد الفريق حيث تراجع مستواه ولا يصنع الفارق مع ناديه منذ عدة سنوات ووجه له نصيحة خاصة.

دويدار ينفعل ويهاجم قائد الزمالك لهذا السبب

وقال دويدار في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي: "عندي رسالة لقائد الزمالك الحالي محمود عبد الرزاق شيكابالا أنه انتا فين من اللي بيحصل ده اخر سنتين؟".

وأضاف: "انتا يا شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمفروض يكون ليك دور جوه الملعب وخارجه وبقالك سنتين ولا وجودك ماثر جوه الملعب ولا بره الملعب".

واختتم حديثه: "الرسالة دي عشان كابتن الفريق مش بالشارة وهو حاجة كبيرة جدا جدا أنا شايفه أهم من مدير الكرة وده مش عتاب ولا انتقاد كل اللي فارق معايا أنه شيكابالا بقاله سنتين بياخد مقابل مادي ومفيش دور ليك داخل الملعب أو خارجه!".