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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحافية فرنسية، عن المكاسب المالية التي يحصل عليها باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد وصوله للمباراة النهائية في بطولة دوري ابطال أوروبا.

138 مليون يورو مكاسب سان جيرمان من الوصول لنهائي تشامبيونزليج

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية: "من المتوقع أن يحصل سان جيرمان على 22 مليون يورو من حقوق بث الدوري الفرنسي لهذا الموسم، مقابل 138 مليون يورو من دوري الأبطال بنظامه الجديد".

وأضافت: "الفريق سيحصل على 18.62 مليون يورو نظير المشاركة، و17.5 مليون يورو وفقًا لنتائجه في مرحلة المجموعة، و11 مليون يورو للوصول لدور الـ16، و12 مليون يورو للوصول لربع النهائي، بالإضافة لـ15 مليون يورو نظير الوصول للمربع الذهبي.

ومن المنتظر أن يحصل سان جيرمان على 18.5 مليون يورو بعد وصوله للنهائي، بالإضافة لـ 34 مليون يورو من حقوق بث البطولة القارية، وأيضًا على 11 مليون يورو وفقًا لتصنيفه في آخر 10 أعوام.

وإذا فاز سان جيرمان بلقب دوري الأبطال على حساب إنتر في النهائي سيضاف إلى خزائنه 6.5 مليون يورو، كما سيتحصل النادي على 4 ملايين يورو نظير المشاركة في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس (آب).

كما أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن ليل الفرنسي سيحصل على 78 مليون يورو، و60 مليون يورو لموناكو، و52 مليون يورو لبريست نظير المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يواجه فريق سان جيرمان نظيره الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا 31 مايو (أيار) على ملعب "أليانز أرينا".