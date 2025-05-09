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أحمد جودة - القاهرة -

يعود أولمبياكوس، بطل الدوري اليوناني لكرة القدم، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا المقبل، بعد غياب دام 5 سنوات، وذلك إثر تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي لنهائي المسابقة القارية، أمس الأربعاء.

إنتر ميلان وباريس يؤهلان أولمبياكوس لدوري الأبطال

وكتب بطل اليونان الجديد، اليوم الخميس، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد عدنا!".

كيف حدث هذا؟

بعد فوز باريس سان جيرمان على آرسنال الإنجليزي، في نصف نهائي دوري الأبطال، ضرب فريق العاصمة الفرنسية موعدا مع إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي المسابقة القارية، يوم 31 مايو/أيار الجاري بمدينة ميونخ الألمانية.

وقد تأهل باريس وإنتر بالفعل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، بفضل مركزيهما في الدوري المحلي، وهو ما يعني إمكانية إعادة توزيع المقعد المخصص لحامل اللقب.

وتنص لائحة دوري الأبطال على خوض بعض الأندية الأدوار التمهيدية، من أجل حجز مقعد بمرحلة الدوري، المكونة من 36 ناديا.

ويعتمد ذلك على تصنيف يويفا للأندية، الذي يصدر بناء على نتائج الفرق في مختلف البطولات القارية، على مدار 5 سنوات.

ويحتل أولمبياكوس حاليًا المركز الـ37 على مستوى أوروبا، بفضل فوزه بلقب دوري المؤتمر، العام الماضي، كأول فريق يوناني يتوج بلقب قاري.

وكان من المقرر أن يدخل بطل اليونان تصفيات دوري أبطال أوروبا (2025/2026)، في يوليو/تموز المقبل، ويحتاج لاجتياز 3 أدوار، للوصول إلى مرحلة الدوري المربحة.

لكن صعود باريس للنهائي ضمن للفريق اليوناني تأهله للبطولة القارية الكبرى، دون تصفيات، نظرًا لاحتلاله المركز الـ37 أوروبيًا.

وتعود آخر مشاركة لأولمبياكوس، المملوك لقطب الشحن إيفانجيلوس ماريناكيس، في دوري أبطال أوروبا، إلى موسم 2020/2021، عندما احتل المركز الثالث في مجموعته، خلف مانشستر سيتي الإنجليزي وبورتو البرتغالي.